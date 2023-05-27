Врач поделилась советами по снижению тяги к вредным сладостям

Часто человек испытывает сильную тягу к сладкому, когда его организму не хватает питательных веществ, поэтому стоит рассмотреть свой ежедневный рацион и разнообразить его продуктами, которые позволят оставаться сытым надолго. Об этом 27 мая рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

Именно отказ от сытных продуктов вынуждает организм требовать сладкое, сказала эксперт. Чтобы этого избежать, необходимо добавить в свой рацион достаточное количество углеводов, а именно цельнозерновых продуктов, круп длительной варки, также важно присутствие клетчатки – овощей и фруктов.

«Незаменимый компонент, который позволяет человеку долго оставаться сытым, — это белковая пища — мясо и рыба, яйца, молочные продукты, а также бобовые, некоторые крупы. Также в меню обязательно должны быть полезные жиры — морские сорта рыбы, авокадо, различные растительные масла», — рекомендовала Екатерина Кашух.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что полный отказ от сладкого приведет к срывам и стрессу, поэтому не нужно ставить себе запреты на него, чтобы избавиться от «сахарной» зависимости. Чтобы процесс был более плавным, можно отказаться от вредных промышленных сладостей с большим количеством сахара и искусственных добавок в пользу более полезных, к примеру, заменить на темный шоколад или сладкую выпечку и домашние десерты.

Переедание, особенно сладким, может быть вызвано по разным причинам — стресс, награда за успехи, утешение при неудачах или как разнообразие скучных монотонных будней. В таких случаях нужно начать не с отказа от сладкого, а от пересмотра своего образа в жизни в целом, чтобы сладкое не было поводом для радости или расслабления, заключила Кашух.

Ранее, 25 мая, врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова посоветовала отказаться от жирного мяса в жару. По ее словам, избыточная порция жирного мяса дает серьезную нагрузку на печень.