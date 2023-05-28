Сафронов назвал художника-концептуалиста Кабакова человеком-эпохой

Художник Никас Сафронов 28 мая в беседе с «Известиями» рассказал, что скончавшийся художник-концептуалист Илья Кабаков был великим мастером, которому удалось создать свой стиль.

«[Он был] характерным, принципиальным. Художник с большой буквы. Чем бы он ни занимался, он знал, что делает и для чего. У него был смысл, была идея, была какая-то мысль, которая выдавалась легко и доступно для тех, кто смотрел его картины», — отметил Сафронов.

По словам художника, Кабаков заявил о себе как диссидентский художник, хотя таким себя не считал. Сафронов назвал его самым дорогим художником конца XX века.

«Художников было много, но он заставил о себе говорить разными историями, поданными в мир. Его приняла Америка, он начал заявлять о себе еще при Хрущеве. <...> Они тогда пытались на волне протеста создать противовес, альтернативу советскому искусству. Он попал в волну, отряд, струю, но что бы ни говорили, он был великий, знаковый художник, человек, умеющий себя подать и показать, что он делает. Это не художник-дилетант, это художник-профессионал», — добавил Сафронов, обратив внимание на то, что Кабакову удалось создать вокруг себя целое направление.

Во времена Хрущева Кабаков заставил говорить о себе, вызывая неприятие советского строя и вызывая восхищение Запада. Сафронов назвал Кабакова одним из самых узнаваемых современных русских художников.

Сафронов отметил, что на первый взгляд Кабаков казался хмурым, однако при общении был теплым и душевным человеком. Он был приятным, открытым и никогда не отзывался плохо о коллегах.

Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков умер 28 мая в возрасте 89 лет. Похороны пройдут в кругу семьи, а через несколько недель будет организована панихида, куда смогут прийти все желающие.

Кабаков родился в Днепропетровске, а с 1989 года проживал в США. Он автор серии «10 персонажей», инсталляций «Красный вагон», «Случай в музее» и других. Работы Кабакова «Жук» ($5,8 млн, 2008) и «Номер люкс» ($4,1 млн, 2006) являются двумя самыми дорогими когда-либо проданными произведениями современного российского искусства.