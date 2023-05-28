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Советский художник Илья Кабаков умер на 90-м году жизни
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Советский художник Илья Кабаков умер на 90-м году жизни

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков умер 28 мая в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на странице Фонда Ильи и Эмилии Кабаковых в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Человек, всю жизнь мечтавший об утопии, покинул этот мир в субботу, 27 мая, окруженный близкими, не дожив до своего 90-летия», — говорится в сообщении.

Похороны пройдут в кругу семьи, а через несколько недель будет организована панихида, куда смогут прийти все желающие, отметили в фонде.

Кабаков родился в Днепропетровске, а с 1989 года проживал в США. Он — автор серии «10 персонажей», инсталляций «Красный вагон», «Случай в музее» и других. Работы Кабакова «Жук» ($5,8 млн, 2008) и «Номер люкс» ($4,1 млн, 2006) являются двумя самыми дорогими когда-либо проданными произведениями современного российского искусства.

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