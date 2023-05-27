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Члены экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали об отражении атаки украинских катеров

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Члены экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали 27 мая, как они отражали атаку украинских беспилотных катеров в Черном море.

Старший сигнальщик Валентин Нейман в тот день, 24 мая, нес вахту с оружием на сигнальном мостике.

«В 5:20 утра был замечен безэкипажный катер. Мгновенно при обнаружении я произвел доклад на главный командный пункт, и по команде «К бою» открыли огонь. Минуты через полторы-две цель была уничтожена», — рассказал он.

По словам Неймана, вслед за первым катером сразу шел второй, затем появилась третья цель. Силами вахты они были уничтожены. Он указал на то, что действия российских сил были четкими и уверенными.

«Страха не было ни у кого, лишь агрессия и азарт показать всем, что мы не из робкого десятка», — отметил Нейман.

Радиометрист Даниил Нестеров со своей стороны доложил о появлении катеров вахтенному офицеру, отдал курсоуказание на них и сообщил дистанцию.

«Я распознал помехи как малоразмерная цель, идущая курсом на корабль, не меняющая пеленга и сокращающая дистанцию. Для меня это показатель об опасной цели. Я выполнил свои обязанности в полном объеме и дальше бдительности не понижал», — рассказал он.

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Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что военнослужащие Черноморского флота (ЧФ), уничтожившие беспилотные катера, которые участвовали в террористической атаке на корабль «Иван Хурс», представлены к боевым наградам. Помимо Нестерова и Неймана награду получат старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба и химик сержант Максим Панежин.

Они оперативно обнаружили катера и по команде командира корабля третьего ранга Игоря Тарана уничтожили беспилотники.

24 мая стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

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