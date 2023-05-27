В Москве задержали похитивших мужчину ради 320 тыс. рублей вымогателей

В Москве задержаны вымогатели, которые хотели получить 320 тыс. рублей после похищения мужчины. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На улице Адмирала Макарова неизвестные около полуночи 23 мая посадили мужчину в автомобиль, угрожая пистолетом. По данным источника, похитители заставили жертву перевести им 170 тыс. рублей, а затем написали с телефона потерпевшего его сестре с просьбой перевести еще 150 тыс. рублей.

Однако женщина отказалась переводить брату такую крупную сумму, заподозрив обман, и написала заявление в полицию.

После этого правоохранители смогли вычислить похитителей и задержать. Мужчину освободили.

О еще одном похищении в Москве стало известно 12 мая: бывший первый заместитель министра обороны и командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Колмаков обратился в полицию с заявлением о похищении супруги. Колмаков заявил правоохранителям, что его жена Тамара не выходила на связь с того момента, как ушла с утра на работу, и не вернулась вечером домой. Позже ему позвонили с незнакомого номера и потребовали за возвращение супруги выкуп в размере 1 млн рублей.

Позже женщину нашли в съемной квартире. Полиция 22 мая задержала уроженца Таджикистана, который смог убедить женщину, что ее семье якобы угрожает опасность, и вынудил ее снять деньги со счета и уехать из столицы.