Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с множеством проблем у западных танков, сообщает 27 мая журнал Newsweek.

По данным экспертов, после поставок Западом танков ВСУ столкнутся с трудностями в вопросах обучения, логистики и координации танковых войск с другими частями вооруженных сил.

Военнослужащим, как говорится в публикации, придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать характеристики новых танков в переменчивых погодных условиях.

В частности, отмечается, что американские Abrams довольно сложная техника: ими трудно овладеть, а расход топлива у этих боевых машин большой.

Кроме того, эксперты полагают, что западные танки вряд ли окажут значительное влияние на поле боя, так как у ВСУ их не будет много.

В апреле эксперт Гай МакКардл указал, что российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» опасны для западных танков.

В том же месяце газета The New York Times со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы Пентагона написала, что количества западных танков и другого вооружения, находящегося в распоряжении ВСУ, недостаточно для проведения возможного контрнаступления.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса.