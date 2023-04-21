В США указали на недостаток танков для украинского контрнаступления

Количества западных танков и другого вооружения, находящегося в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), недостаточно для проведения возможного контрнаступления. Об этом 21 апреля сообщает газета The New York Times со ссылкой на слитые в сеть секретные документы Пентагона.

Издание отмечает, что даже если танки Abrams, поставки которых Киеву ожидаются к осени, прибудут на Украину раньше, к началу анонсированного контрнаступления они всё равно не успеют.

Газета указывает на данные Пентагона, согласно которым для предстоящего украинского контрнаступления необходимо 253 танка. При этом на конец февраля страны НАТО обещали предоставить Украине лишь 200 танков, и только 60 из них — западного производства. Плохо обстоят дела и с артиллерийскими боеприпасами. Как пишет издание, чтобы удовлетворить спрос Украины, потребуются годы.

Ранее, 19 апреля, замглавы минобороны Украины Анна Маляр заявила, что на четырех направлениях в Донбассе — бахмутском (артемовском), марьинском, авдеевском и краснолиманском — можно наблюдать «элементы» контрнаступления ВСУ.

В ответ на это военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что никаких признаков контрнаступления ВСУ в Донбассе нет. По его словам, ситуация на указанных направлениях не изменилась. Он предположил, что заявление Маляр было сделано для «западного обывателя, который верит, что анонсированное наступление состоялось».

16 апреля, военные эксперты газеты Financial Times пришли к выводу, что украинское контрнаступление — это высокорисковое дело. В статье отмечается, что для Украины риски усугубляются из-за отсутствия господства в воздухе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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