Один человек погиб при столкновении грузовика с легковушками в Мытищах

Появились кадры, на которых запечатлен момент наезда грузовика на четыре легковые машины в Мытищах Московской области 27 мая, в результате которого погиб один человек.

На видео грузовик врезается в стоящие на светофоре автомобили. После этого одна из машин переворачивается, а остальные разъезжаются в разные стороны. При этом несколько машин получили сильные повреждения.

На сайте прокуратуры Московской области уточняется, что авария произошла утром на пересечении улицы Мира и Волковского шоссе.

«В результате происшествия один человек погиб, четверо госпитализированы в медицинское учреждение», — уточняют в ведомстве.

На сайте ГУ МВД по Московской области уточняется, что в полиции начали проверку, в рамках которой выясняют обстоятельства случившегося.

В этот день также сообщалось, что в Московской области на выезде из деревни Еремино в результате столкновения автомобиля с отбойником на автодороге погиб один человек.