Один человек погиб при столкновении авто с отбойником в Подмосковье

В Московской области в результате столкновения автомобиля с отбойником на автодороге погиб один человек. Об этом стало известно 27 мая.

На кадрах можно увидеть, что от сильного удара переднюю часть машины сильно измяло и буквально сплющило.

Авария произошла на выезде из деревни Еремино. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Накануне в Екатеринбурге на Сибирском тракте 22-летний мужчина сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. 44-летний мужчина скончался до приезда скорой.