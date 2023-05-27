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Сюжет:

Лавров назвал Украину террористическим государством

Глава МИД России Лавров: Украина — террористическое государство
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина является террористическим государством, заявил глава МИД России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент эфира которой журналист Павел Зарубин выложил 27 мая в Telegram-канале.

«Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество», — сказал Лавров, комментируя угрозы Киева в адрес президента России Владимира Путина.

Ранее, 24 мая, замначальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал Путина главной целью своего ведомства.

Кроме того, Скибицкий сообщил, что киевские власти не будут подрывать Крымский мост, оставив его в качестве пути для отступления российских войск. При этом он пригрозил разрушить порт Мариуполя, назвав его одним из ключевых логистических пунктов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал террористическими заявления Скибицкого.

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Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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