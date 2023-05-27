Из-за обстрела украинскими силами Волновахи в ДНР погибла пожилая женщина

В результате обстрела украинскими силами Волновахи в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла пожилая женщина. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей 27 мая.

«Погибшая — женщина 1951 года рождения», — указано в сообщении.

В 9:30 Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город тремя ракетами из РСЗО.

Наиболее активно, согласно данным ведомства, второй день подряд, 27 мая, в республике обстреливается город Донецк.

Последней атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку стал прилет 10 ракет из РСЗО и пяти снарядов калибра 155 мм. Так, с начала дня Донецк обстреляли уже 37 снарядами и ракетами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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