Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Билл Гейтс рассказал о создании ассистента на основе ИИ
Мир
Глава ВВС Великобритании призвал НАТО сосредоточиться на флоте России
Мир
СМИ заявили о сокращении Россией числа немецких сотрудников в стране до 350
Общество
В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту
Общество
В Краснодарском крае остаются подтопленными почти 150 дворов
Мир
В США двоих китайцев обвинили в незаконной деятельности в интересах КНР
Общество
Самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию осадков в Якутии
Общество
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Васильев
Мир
В Японии сообщили о планах Токио и НАТО сотрудничать в космосе
Мир
В МИД России пообещали отреагировать на возможные провокации в Приднестровье
Мир
МИД РФ выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Турцией
Армия
Погранслужба ФСБ предупредила о рисках провокаций на участках госграницы России
Сюжет:

Украинские силы выпустили три ракеты по Волновахе в ДНР

0
Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская армия обстреляла Волноваху в Донецкой Народной Республике (ДНР) тремя ракетами. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 - н.п. Богатырь — н.п. Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО», — указано в сообщении.

Кроме того, в 09:40 была обстреляна Ясиноватая, по ней Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм.

«Донбасс — это характер, и у снайпера он должен быть»
Как российские стрелки стали важнейшим фактором успеха при освобождении ДНР

Наиболее активно, согласно данным ведомства, второй день подряд, 27 мая, в республике обстреливается город Донецк.

Последней атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу стал прилет 10 ракет из РСЗО. Так, с начала дня, Донецк обстреляли уже 32 снарядами и ракетами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023