Украинская армия обстреляла Волноваху в Донецкой Народной Республике (ДНР) тремя ракетами. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 - н.п. Богатырь — н.п. Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО», — указано в сообщении.

Кроме того, в 09:40 была обстреляна Ясиноватая, по ней Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Наиболее активно, согласно данным ведомства, второй день подряд, 27 мая, в республике обстреливается город Донецк.

Последней атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу стал прилет 10 ракет из РСЗО. Так, с начала дня, Донецк обстреляли уже 32 снарядами и ракетами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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