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Ракету «Рокот» оснастят ступенью с турбореактивными двигателями

Ракету-носитель «Рокот» оснастят многоразовой первой ступенью с авиационными двигателями
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Фото: ТАСС/Андрей Моргунов
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Российские разработчики предложили оснастить ракету «Рокот» дополнительной многоразовой первой ступенью и использовать на ней турбореактивные двигатели от самолета вместо ракетных агрегатов. Это следует из документов, опубликованных в базе данных Роспатента.

«Многоразовая первая ступень ракеты-носителя содержит шесть авиационных турбореактивных двигателей с форсажными камерами, смонтированных через равные угловые промежутки на внутреннем силовом корпусе кольцевого сечения, разделенном по высоте на три отсека», — указано в тексте.

По замыслу специалистов из Технологического университета им. Леонова (МГОТУ), первая ступень с авиационными двигателями Р579-300 разгонит ракету на высоту 20 километров. Далее ракета продолжит путь при помощи собственных двигателей. Первая ступень при этом вернется на землю за счет парашютов и трех двигателей.

Для разгона «Рокота» с такой ступенью ракету придется перевести с токсичных видов топлива на пару кислород-керосин. Возвращаемую ступень планируют заправлять только топливом для посадки ради экономии массы.

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Ранее, 10 апреля, гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что в России приступили к созданию первой ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления вместо украинской.

В мае прошлого года Алексей Варочко заявил, что первый пуск ракеты-носителя состоится в 2024 году. После подробного аудита было принято решение не использовать существующую систему управления, а создать новую, на основе отечественных технологий.

В июне 2020 года Центр имени Хруничева подтвердил возобновление выпуска ракет «Рокот-М» без использования украинских деталей. Изначально первый пуск планировался на 2022 год.

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