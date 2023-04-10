В РФ начали производство ракеты «Рокот-М» с отечественной системой управления

В России приступили к созданию первой ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления вместо украинской. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко в интервью ТАСС.

«По проекту «Рокот-М» проведена контрактация с нашей кооперацией по комплектующим элементам, ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления», — сообщил глава предприятия.

В мае прошлого года Алексей Варочко заявил, что первый пуск ракеты-носителя состоится в 2024 году. После подробного аудита было принято решение не использовать существующую систему управления, а создать новую, на основе отечественных технологий.

В июне 2020 года Центр имени Хруничева подтвердил возобновление выпуска ракет «Рокот-М» без использования украинских деталей. Изначально первый пуск планировался на 2022 год.