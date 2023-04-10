Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ в ФРГ назвал отказ от российских энергоресурсов политически мотивированным решением Берлина
Наука и техника
В РФ начали производство ракеты «Рокот-М» с отечественной системой управления
Мир
Сенатор заявил о риске новых терактов в США из-за вывода войск из Афганистана
Экономика
Эксперты спрогнозировали рост реальных доходов населения в 2023 году на 3%
Мир
Посол РФ в Германии рассказал о накачивании Киева смертоносными системами вооружений
Армия
Российские военнослужащие уничтожили более 100 Bayraktar в зоне спецоперации
Мир
В Колумбии проявил активность один из самых опасных вулканов мира — Невадо-дель-Руис
Мир
Экс-президент США Трамп заявил о третьей мировой войне в соцсети Truth Social
Мир
Посол РФ в ФРГ назвал идею передачи замороженных российских активов Киеву воровством
Мир
В Британии отказ Байдена посетить коронацию Карла III назвали ударом в спину
Спорт
Игрок «Локомотива» Дзюба отказался жать руку тренеру «Зенита» Семаку после матча РПЛ
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о рекордном атмосферном давлении 10 апреля
Спорт
«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче чемпионата Англии

В РФ начали производство ракеты «Рокот-М» с отечественной системой управления

«Роскосмос» начал производство первой ракеты «Рокот-М» с отечественной системой управления
0
Фото: Commons.wikimedia.org/Andrei Morgunov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России приступили к созданию первой ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления вместо украинской. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко в интервью ТАСС.

«По проекту «Рокот-М» проведена контрактация с нашей кооперацией по комплектующим элементам, ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления», — сообщил глава предприятия.

Звездный десант: в Москве идет строительство Национального космического центра
Здание станет частью большого отраслевого комплекса

В мае прошлого года Алексей Варочко заявил, что первый пуск ракеты-носителя состоится в 2024 году. После подробного аудита было принято решение не использовать существующую систему управления, а создать новую, на основе отечественных технологий.

В июне 2020 года Центр имени Хруничева подтвердил возобновление выпуска ракет «Рокот-М» без использования украинских деталей. Изначально первый пуск планировался на 2022 год.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023