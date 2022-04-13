Звездный десант: в Москве идет строительство Национального космического центра

В 2023 году в Москве завершится строительство высотки Национального космического центра. Здание станет частью крупного комплекса, который объединит на одной площадке ключевые организации и предприятия российской ракетно-космической отрасли. Подробности — в материале «Известий».

Площадка с богатой историей

Национальный космический центр расположится на территории Научно-производственного центра им. Хруничева, входящего в госкорпорацию «Роскосмос». Это предприятие сыграло важную роль в развитии отечественной промышленности и по сей день остается одним из ключевых элементов ракетно-космической отрасли России. Завод был создан в 1916 году для выпуска первых отечественных автомобилей «Руссо-Балт». После революции здесь развернули производство авиационной техники.

Новый этап в жизни завода им. Хруничева начался в конце 1959 года, когда предприятие подключилось к работе над космической техникой. Инженеры и ученые завода создали орбитальные станции «Салют» и «Мир», а также семейство тяжелых ракет-носителей «Протон», которые по сей день используются для доставки грузов на орбиту. Кроме того, сейчас в центре ведется разработка перспективного семейства ракет-носителей «Ангара».

Теперь на территории Центра им. Хруничева будет создан комплекс предприятий и организаций, цель которого — придать дополнительный импульс развитию российской космической индустрии.

«Этот объект, безусловно, украсит Москву и сделает её ещё более высокотехнологичной», — отметил президент Владимир Путин во время недавнего визита на стройплощадку НКЦ.

От производства до факультетов профильных вузов

В Центре им. Хруничева сейчас работают около 8 тыс. человек. По словам генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, после завершения строительства НКЦ сюда переедут 12 тыс. сотрудников из 17 предприятий, расположенных в Московском регионе. В частности, здесь разместятся центральный офис и ситуационный центр госкорпорации.

Кроме того, на базе НКЦ будет создан учебный центр, в который войдут профильные кафедры МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, Московского авиационного института и других.

Как подчеркнул глава «Роскосмоса», объединение предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов и учебных заведений позволит наладить более эффективный обмен опытом и трансфер технологий.

«Непосредственный контакт молодых специалистов, студентов технических вузов с инженерами-конструкторами уже действующих КБ, а также их возможная работа на опытном производстве создаст уникальный синергетический эффект для взращивания нового поколения специалистов ракетно-космической отрасли России», — добавил Дмитрий Рогозин.

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко отметил, что старые здания уже не отвечают требованиям современности. «Специалисты каждого нашего подразделения написали "техзадание", в котором они указали свои пожелания к помещению, и эти требования будут удовлетворены. Многие подразделения должны обеспечиваться специальными условиями работы, поэтому переедут, конечно, не все. Для некоторых из служб уже отремонтировали корпус», — пояснил руководитель.

Герой России, лётчик-космонавт Алексей Овчинин, в свою очередь, отметил, что создание НКЦ благоприятно скажется на ракетно-космической отрасли.

«Быстрее будут приниматься решения, интенсивнее происходить обмен опытом, эффективнее идти процесс обучения новых специалистов. В такой быстроменяющейся и высокотехнологичной сфере, как освоение космоса, это крайне важно», — считает Овчинин.

Стройка космическими темпами

Завершение строительства НКЦ в кратчайшие сроки — один из приоритетов стройкомплекса Москвы. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, Национальный космический центр планируется передать «Роскосмосу» к концу 2023 года.

«Этот объект — 255 тысяч квадратных метров только полезных площадей, это гигантский, огромный объём. Но и это далеко не всё. Рядом на 50 гектарах расположен завод Хруничева, который продолжает функционировать. И рядом ещё около 100 гектаров отдаётся под застройку, под создание крупнейшего в Москве научно-технологического парка, который мы включим в особую экономическую зону и который будет естественным продолжением всего этого комплекса», — сообщил Сергей Собянин.

Реализацией проекта занимается компания «МИП-Строй 1» — ведущее строительное подразделение инжинирингового холдинга «Мосинжпроект». По словам генерального директора компании Константина Маслакова, для ускорения процесса строительства используется целый ряд технических решений, в частности, самоподъемная гидравлическая опалубка. Она перемещается по мере увеличения этажности здания и позволяет более эффективно организовать работы, а также хранение и перемещение стройматериалов.

«Кроме того, мы используем нестандартные материалы, к примеру, самоуплотняющуюся бетонную смесь. Ее рецептуру специально разработал старейший институт строительной отрасли — НИИЖБ им. А.А. Гвоздева. Смесь быстро затвердевает даже при высокой плотности арматуры и не требует применения дополнительных средств воздействия», — подчеркнул Константин Маслаков.

Ключевым архитектурным элементом нового центра станет башня треугольной формы, символизирующая ракету на стартовой площадке. Ее высота со шпилем составит 288 метров — таким образом, НКЦ войдет в десятку самых высоких зданий столицы. Как отметил Константин Маслаков, воплотить в жизнь концепцию башни помогли специальные технологии.

«На уровне четвертого этажа установлены трансферные балки из высокопрочного бетона с предварительным натяжением арматуры. Они возьмут на себя нагрузку вышерасположенных 43 этажей — порядка 12 тыс. тонн — и повысят прочность и надежность конструкции», — пояснил Константин Маслаков.

На данный момент уже готовы монолитные конструкции десяти из 47 этажей башни. Здание будет оборудовано 13 скоростными двухъярусными лифтами, которые смогут забирать пассажиров сразу с двух смежных этажей. Такие же системы установлены в самом высоком здании мира — «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Экономика в плюсе

Перспективный комплекс решит сразу несколько задач:

поддержит развитие отечественной космической отрасли;

станет новой точкой экономического роста в столице;

позволит более эффективно использовать территории промзон в Филевской пойме.

Подобные проекты сейчас особенно важны, причем не только для Москвы, но и для экономики России в целом.

«Строительный комплекс Москвы является одним из локомотивов экономики города. А строительные проекты, которые реализуются в столице, влияют на экономику более 60 регионов России, откуда поставляются оборудование, компоненты, изделия, материалы и т. д. Поэтому строительный комплекс не будет замедляться», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.