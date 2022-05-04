Ракета «Рокот-М» будет запущена в 2024 году. Об этом 4 мая сообщил генеральный директор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко.

«Мы планируем выйти на пуск в 2024 году», — заявил Варочко в ответ на соответствующий вопрос в беседе с ТАСС.

Как утверждает Варочко, первый пуск ракеты-носителя «Рокот-М» состоится на космодроме Плесецк. Также он напомнил, что ранее предполагался запуск ракеты в 2022 году, но после подробного аудита было принято решение привести в порядок оборудование, которое исчерпало свой ресурс.

«Мы в том числе должны устранить вопросы по наземному оборудованию. Также по системе управления был принят ряд решений: не использовать существующую систему управления, которая во многом устарела, а реализовать на этом модернизированном комплексе всё самое современное», — прокомментировал он.

Летом 2020 года гендиректор Центра имени Хруничева (входит в «Роскосмос») Алексей Варочко сообщал о намерении возобновить производство конверсионных ракет-носителей «Рокот» без использования украинских деталей. Сообщалось, что новая ракета получила название «Рокот-М».

Тогда же стало известно, что техническое проектирование уже завершено, проводились работы над конструкторской документацией. Также уточнялось, что первый пуск новой ракеты намечен на 2022 год.

Всего по программе «Рокот» проведено 35 пусков ракеты, на орбиту вывели 75 космических аппаратов различного назначения с учетом трех стартов с космодрома Байконур. Последний пуск был произведен 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета доставила на орбиту спутники связи «Гонец-М».

Ранее этим же днем, 4 мая, Варочко заявил о том, что разгонные блоки ракеты «Ангара» начнут изготовлять после 2025 года. Он подчеркнул, что контракт на КВТК уже заключен и сейчас разрабатывается конструкторская документация для него.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет лидерство в космической сфере. По его словам, в пользу этого говорят успехи, достигнутые страной в космонавтике за последние годы.