В Красноярске произошел пожар в автосалоне на площади в 700 кв. м

Крупный пожар произошел в здании автосалона в Красноярске. Об этом в субботу, 27 мая, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

В ведомстве рассказали, что автосалон загорелся вечером в пятницу.

«В 03:16 (23:16 мск. — Ред.) объявлена ликвидация пожара на площади в 700 кв. м», — указано в заявлении.

В результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации возгорания задействовали 76 человек и 24 единицы техники МЧС. Причины возгорания выясняются.

Ранее, 26 мая, в Ростове-на-Дону загорелся склад с пряжей на площади 800 кв. м.

В тот же день в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад с поддонами на площади 100 кв. м.