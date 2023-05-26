Склад с поддонами загорелся в Санкт-Петербурге на площади 100 кв. м.

В поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад с поддонами на площади 100 кв. м. Об этом 26 мая сообщает источник «Известий».

«Горит склад, цельнометаллический ангар с поддонами. Пострадавших нет. Имеется риск распространения огня. Работают пожарные расчеты и четыре цистерны», — заявил источник.

Сообщение о возгорании поступило в 00:06 по мск.

Для ликвидации возгорания задействовали 27 человек личного состава и шесть единиц техники МЧС.

В данный момент пожар локализован.

Ранее в этот же день источник «Известий» сообщил, что в Санкт-Петербурге загорелся автобус на 95-м километре КАД. Возгорание в автобусе произошло после съезда на Ропшинское шоссе. Пожар начался с задней части транспортного средства и впоследствии охватил весь автобус.