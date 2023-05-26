Автобус загорелся на КАД в Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся автобус на 95-м км КАД. Об этом 26 мая сообщил источник «Известий».

Отмечается, что возгорание в автобусе произошло после съезда на Ропшинское шоссе.

На кадрах, которые появились в распоряжении «Известий», видно, что пожар начался с задней части транспортного средства и впоследствии охватил весь автобус.

На месте происшествия работают пожарные.

Ранее, 16 мая, в Вологде на ходу загорелся пассажирский автобус, в салоне которого находились 12 человек. Они успели эвакуироваться до приезда пожарных.