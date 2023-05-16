Автобус с пассажирами загорелся на ходу в Вологде

В Вологде на ходу загорелся пассажирский автобус, в салоне которого находились 12 человек. Они успели эвакуироваться до приезда пожарных, сообщили во вторник, 16 мая, в пресс-службе областного главка МЧС.

Уточняется, что возгорание произошло днем в автобусе, следовавшем по маршруту № 7.

«По свидетельствам очевидцев, в районе дома 23 на улице Болонина автобус заглох и тут же загорелся. Внутри находились 12 человек, все они быстро покинули салон, включая водителя и кондуктора», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В результате происшествия никто не пострадал, его причины уточняются.

3 мая автомобиль загорелся на проспекте Мира в Москве. Из-за возгорания движение на участке было затруднено. На место прибыли оперативные службы города, о пострадавших не сообщалось.