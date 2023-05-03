Автомобиль загорелся на проспекте Мира в Москве
Движение затруднено на участке проспекта Мира в Москве из-за возгорания автомобиля. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в среду, 3 мая.
«На проспекте Мира (в районе д. 12) произошло возгорание автомобиля. <...> Движение в районе происшествия затруднено», — говорится в сообщении.
Оперативные службы города работают на месте происшествия, передает агентство городских новостей «Москва». Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее, 29 апреля, смертельное ДТП произошло на 72-м км Киевского шоссе в субботу утром. Водитель «КамАЗа» врезался на светофоре в несколько легковых автомобилей. При столкновении один из автомобилей загорелся.
По данным источника «Известий», погибли четыре человека, в том числе двое детей 10 и 7 лет, передает НСН.
Было возбуждено уголовное дело, передает RT.