Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд предупредил о сильном похолодании и мокром снеге на выходных в Москве
Армия
МО РФ впервые сообщило о перехваченной управляемой бомбе JDAM производства США
Общество
Песков подтвердил проведение парада Победы на Красной площади 9 мая
Экономика
Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с начала апреля
Происшествия
Не выходивший на связь вертолет Ми-2 совершил посадку в Забайкалье
Общество
ФСБ разоблачила украинских организаторов диверсий и терактов в Крыму
Мир
СМИ сообщают о девяти погибших при стрельбе в школе в Белграде
Политика
В ГД внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении
Общество
ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию в 2023 году
Мир
Песков заявил о скромных поводах для оптимизма по зерновой сделке
Мир
Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины
Экономика
Россияне стали чаще брать кредит на первый взнос по ипотеке
Происшествия
В Кремле сообщили о попытке атаки дронов на резиденцию Путина

Автомобиль загорелся на проспекте Мира в Москве

0
Фото: дептранс Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение затруднено на участке проспекта Мира в Москве из-за возгорания автомобиля. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в среду, 3 мая.

«На проспекте Мира (в районе д. 12) произошло возгорание автомобиля. <...> Движение в районе происшествия затруднено», — говорится в сообщении.

Оперативные службы города работают на месте происшествия, передает агентство городских новостей «Москва». Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее, 29 апреля, смертельное ДТП произошло на 72-м км Киевского шоссе в субботу утром. Водитель «КамАЗа» врезался на светофоре в несколько легковых автомобилей. При столкновении один из автомобилей загорелся.

По данным источника «Известий», погибли четыре человека, в том числе двое детей 10 и 7 лет, передает НСН.

Было возбуждено уголовное дело, передает RT.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023