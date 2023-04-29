Появились подробности смертельного ДТП с грузовиком в Наро-Фоминске

Пять человек пострадали в результате массового ДТП в Наро-Фоминске Московской области, из них четверо погибли, в том числе двое детей 10 и 7 лет. Об этом 29 апреля сообщил источник «Известий».

Отмечается, что один из автомобилей загорелся.

Наро-Фоминская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии. Уточняется, что ДТП произошло на 72-м км Киевского шоссе.

На место инцидента выехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров.

Об аварии стало известно ранее в этот день. Водитель «КамАЗа» врезался на светофоре в несколько легковых автомобилей.