Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Двое взрослых и двое детей погибли в результате массового ДТП в Подмосковье. Еще два человека получили травмы. Об этом 29 апреля сообщили в экстренных службах «РИА Новости».
Отмечается, что ДТП произошло на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей.
«В остановившиеся на светофоре шесть легковых автомобилей въехал грузовой», — уточнил собеседник агентства.
Ранее, 27 апреля, стало известно, что в поселке Вороновское в Новой Москве автомобиль насмерть сбил 43-летнюю женщину. Она шла по пешеходному переходу через проезжую часть в деревне Ясенки, когда водитель Nissan совершил наезд.