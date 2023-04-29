В Подмосковье возбудили дело после массового ДТП с четырьмя погибшими
Уголовное дело возбуждено после массового ДТП с грузовиком в Подмосковье, в результате которого погибли четыре человека. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по случаю происшествия, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». — Ред.)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ход и результаты расследования дела находятся на контроле Наро-Фоминской городской прокуратуры.
Смертельное ДТП произошло на 72-м км Киевского шоссе в субботу утром. Водитель «КамАЗа» врезался на светофоре в несколько легковых автомобилей. При столкновении один из автомобилей загорелся.
По данным источника «Известий», погибли четверо человек, в том числе двое детей 10 и 7 лет.