Склад с пряжей в Ростове-на-Дону загорелся на площади 800 кв. м

Площадь пожара на складе с пряжей в Ростове-на-Дону на улице Вавилова достигла 800 кв. м. Об этом 26 мая рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 15:27. Пожару присвоен второй ранг.

Ранее, 16 марта, на территории пограничного управления по Ростовской области в Ростове-на-Дону на проспекте Сиверса в складском помещении произошел пожар. Погиб один человек, его тело было найдено внутри здания, также двое пострадали. Одного из пострадавших мужчин госпитализировали в реанимацию с ожогами и переломом в тяжелом состоянии.

Причиной пожара назвали замыкание электропроводки внутри помещения. На втором этаже складского помещения хранилось порядка 10 т горюче-смазочных и лакокрасочных материалов. Площадь пожара составила 880 кв. м, уточнили в экстренных службах.