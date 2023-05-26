Гонщик Ферстаппен стал первым во второй практике «Гран-при Монако»

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен команды «Ред Булл» стал первым во второй тренировке свободных заездов на седьмом этапе чемпионата «Формулы-1» в рамках Гран-при Монако.

Пилот прошел круг 1,12 мин. Второе место занял Шарль Леклер команды «Феррари», а третье — его напарник Карлос Сайнс, который разбил машину в конце заезда, сообщает «Спорт-Экспресс».

Гонка пройдет в воскресенье, 28 мая.

В этом сезоне уже состоялись несколько этапов чемпионата «Формула-1». Последним из них стал пятый — Гран-при Майами, прошедший 7 мая на трассе в США. Его победителем стал нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Ранее, 17 мая, газета Corriere della Sera сообщила, что «Формула-1» из-за непогоды перенесла Гран-при Эмилии-Романьи в Италии. Решение связано с серьезными наводнениями. По словам министра инфраструктуры страны Маттео Сальвини, это необходимо для того, чтобы облегчить работу по оказанию помощи в районах, пострадавших от плохой погоды. Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в этой области.