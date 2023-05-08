Действующий чемпион «Формулы-1» Ферстаппен выиграл Гран-при Майами

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в пятом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Майами, прошедшем 7 мая на трассе в США.

В текущем сезоне это уже третья победная гонка Ферстаппена, который стартовал с девятой позиции и четвертый подиум за пять гонок в сезоне.

«Это была хорошая гонка. В начале удалось избежать проблем, гонка прошла довольно чисто, а отрезок на «харде» позволил в итоге выйти вперед в концовке. Вчера мы потерпели неудачу, но сегодня смогли отыграться — приятно победить при старте с девятого места. Тактику мы подобрали еще вчера, не знали, какой будет погода, но в итоге наше решение окупилось», — приводит слова чемпиона «Спорт-Экспресс».

Вторым в Майами стал партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. Третьим — испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

28 апреля Макс Ферстаппен стал лучшим в первой сессии свободных заездов четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» в рамках Гран-при Азербайджана. Результат нидерландца в лучшем круге составил 1 минуту 42,315 секунды.

Вторым пришел пилот «Феррари» Шарль Леклер, который отстал от него на 0,037 секунды. Третьим стал мексиканский автогонщик команды Red Bull Racing Серхио Перес (+0,139).