Ферстаппен стал лучшим в первой сессии Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» из Нидерландов Макс Ферстаппен стал лучшим в первой сессии свободных заездов четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» в рамках Гран-при Азербайджана.

Результат нидерландца в лучшем круге составил 1 минуту 42,315 секунды. Вторым пришел пилот «Феррари» Шарль Леклер, который отстал от него на 0,037 секунды. Третьим стал мексиканский автогонщик команды Red Bull Racing Серхио Перес (+0,139).

Испанец Фернандо Алонсо (+1,245) из «Астон Мартин», который сейчас занимает третье место в общем зачете, в этом заезде показал восьмой результат. Льюис Хэмилтон из «Мерседес» занял 11-е место (+1,483), а Джордж Расселл из команды Mercedes AMG Petronas Motorsport стал только 17-м (+2,767).

Это была первая практика и квалификация к Гран-при. Она проходила в традиционном формате и определяла порядок воскресной гонки. Этап Гран-при будет проходить с 28 по 30 апреля на городской трассе Баку. Там гонки проходят с 2017 года.

Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес 19 марта выиграл во втором этапе чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Саудовской Аравии второй год подряд. Второе место занял напарник Переса Макс Ферстаппен. На третьем изначально оказался Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», однако он получил штраф и опустился на четвертое место, пропустив Джорджа Расселла из «Мерседеса».