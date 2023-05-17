«Формула-1» отменила этап Гран-при в Италии из-за непогоды

«Формула-1» из-за непогоды перенесла гран-при Эмилии-Романьи в Италии. Об этом 17 мая сообщает ежедневная итальянская газета Corriere della Sera.

«Принято решение отменить Гран-при. В 2026 году после продления контракта 99% [трассы] будет восстановлено», — передает издание слова президент ACI (Автомобильного клуба Италии) Анджело Стикки Дамиани.

Решение связано с серьезными наводнениями в Эмилии-Романьи. По словам министра инфраструктуры страны Маттео Сальвини, это необходимо для того, чтобы облегчить работу по оказанию помощи в районах, пострадавших от плохой погоды.

Причиной неблагоприятных погодных условий стал разлив рек и ручьев в регионе. Из затопленных зданий пришлось эвакуировать 6 тыс. человек. Предварительно, есть жертвы. Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в этой области.

Этап Гран-при «Формулы-1» в Италии был запланирован с 19 по 21 мая на автодроме Энцо и Дино Феррари.

Следующий этап соревнований намечен с 26 по 28 мая в Монако.

В этом сезоне несколько этапов чемпионата «Формула-1» уже состоялись. Последним из них стал пятый этап — Гран-при Майами, прошедший 7 мая на трассе в США. Его победителем стал нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.