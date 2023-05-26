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Новая Каховка осталась без электроснабжения в результате обстрела ВСУ

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Новая Каховка в Херсонской области осталась без электричества в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), также нарушено круглосуточное водоснабжение. Об этом рассказали 26 мая в администрации Новокаховского городского округа.

«В Новой Каховке в результате украинского артиллерийского удара город остался без электроснабжения. Обстрелом повреждены линии электропередачи», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Сообщается, что городской водоканал 27 мая обеспечит подачу воды с 7:00 до 9:00.

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Новая Каховка и ее пригороды неоднократно попадали под украинские обстрелы.

17 мая корреспондент «Известий» Наталья Графчикова показала разрушения в Каховке и селе Малокаховка Херсонской области после обстрела ВСУ. Один из снарядов, выпущенный из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», упал во дворе жилого дома. В соседнем доме снаряд попал в комнату на втором этаже.

За день до этого Графчикова сообщила, что ВСУ выпустили около 250 снарядов по Малокаховке. Повреждены жилые дома.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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