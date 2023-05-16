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Военкор «Известий» рассказала об обстреле Малокаховки ВСУ

Военкор «Известий» Графчикова: ВСУ выпустили 250 снарядов по Малокаховке в Херсонской области
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Порядка 250 снарядов ВСУ выпустили по Малокаховке в Каховском районе Херсонской области, сообщает 16 мая корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Повреждены жилые дома.

Журналист отметила, что сначала украинские войска устроили минометный обстрел, после чего перешли на «Грады». Обстрел продолжается и сейчас. Информация о пострадавших уточняется.

Графчикова также указала на обстрел Каховки со стороны украинских боевиков.

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14 мая в экстренных службах рассказали о том, что за сутки ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области 84 снарядами. Гражданская инфраструктура населенных пунктов области была обстреляна снарядами из ствольной артиллерии.

50-летняя женщина погибла в Каховке 11 мая в результате ударов ВСУ. В ходе осмотра места происшествия были изъяты элементы снаряда, которые отправят на экспертизу.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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