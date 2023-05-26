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Мэр Донецка сообщил о ранении жителя при обстреле ВСУ ж/д станции

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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В результате обстрела украинскими боевиками территории Буденновского района Донецка повреждено здание станции «Мушкетово». Об этом 26 мая в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Также ранен сотрудник станции.

«Во время обстрела украинскими карателями территории Будённовского района ранен работник железнодорожной станции «Мушкетово» — мужчина 1987 года рождения», — добавил мэр Донецка.

По его словам, повреждения получили семь вагонов.

Ранее в пятницу он призвал жителей города не выходить на улицу без острой необходимости.

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Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об ударах ВСУ по Донецку. По его словам, наиболее активно украинские войска атаковали Калининский район города.

Затем обстрел города продолжился. Вечером в пятницу Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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