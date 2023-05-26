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Гастроэнтеролог посоветовала с осторожностью есть помидоры и клубнику

Гастроэнтеролог Кашух: помидоры и клубника способны вызвать аллергическую реакцию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Несмотря на то, что овощи и фрукты содержат необходимые организму витамины, минералы и клетчатку, некоторые из них могут негативно воздействовать на желудочно-кишечный тракт или спровоцировать аллергию. Об этом в пятницу, 26 мая, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По мнению гастроэнтеролога, относится с осторожностью к пасленовым овощам — помидорам, перцу, баклажанам.

«Эти овощи содержат небольшие количества ядовитого вещества соланина и у некоторых людей могут вызывать пищевую непереносимость или аллергию. Однако без медицинских показаний отказываться от пасленовых овощей не следует: в них много витаминов С, А, Е, К, фолиевой кислоты, калия, магния и антиоксидантов», — сказала врач «Газете.Ru».

Из-за большого содержания углеводов не слишком полезны и крахмалистые овощи — картофель, кукуруза и тыква. Их нужно употреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом и тем, кто хочет похудеть.

По словам эксперта, самыми полезными считаются некрахмалистые овощи. К ним относятся разные сорта капусты, огурцы, кабачки, все виды зелени, включая шпинат, сельдерей и петрушку. Содержащиеся в них вещества способствуют поддержанию иммунитета и здоровья сердечно-сосудистой системы.

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Среди ягод и фруктов отдать предпочтение следует тем, которые содержат меньшее количество гистамина. Врач пояснила, что это вещество расширяет сосуды и вызывает симптомы, похожие на аллергию. В этой связи не стоит чрезмерно увлекаться клубникой, малиной, бананами и цитрусовыми.

Ранее в этом месяце врач-диетолог Лидия Ионова заявила, что польза бананов преувеличена и ее не стоит сравнивать с пользой от ягод. Эксперт отметила, что бананы не выращивают в России и они не столь же полезны, как ягоды, выращенные в нашей стране, например, брусника, малина или черника, в которых содержится большое количество антиоксидантов.

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