Диетолог отметила преимущество ягод перед бананами в плане полезности

Врач-диетолог Лидия Ионова заявила, что польза бананов для здоровья организма преувеличена и ее не стоит сравнивать с пользой от ягод.

В беседе с «Общественной службой новостей» в понедельник, 22 мая, эксперт отметила, что бананы не являются таким же полезным фруктом, как ягоды, выращенные в России: брусника, малина, черника. В них содержится большое количество антиоксидантов.

Она указала на то, что бананы в России не выращивают, а только завозят из других стран, пишет Pravda.Ru.

Бананы же могут быть действительно полезны для людей, страдающих заболеваниями ЖКТ, язвой или гастритом, уточняет RT. В этом фрукте, по ее мнению, нет глобальных положительных качеств, лишь углеводы, отмечает телеканал «360».

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что Минэкономразвития может признать бананы социально значимым продуктом для россиян. Данную меру ведомству поручили рассмотреть по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы ведомства Максима Решетникова.

Согласно данным Росстата, потребление бананов в России на 0,8–0,9 кг выше, чем потребление яблок: 9,8 кг в год на душу населения, пишет НСН.

В феврале нутрициолог Игорь Строков заявил о вреде употребления бананов натощак. По его словам, они могут спровоцировать нарушение кислотно-щелочной баланс и вызвать другие проблемы в организме, пишет REGNUM.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на экспертов сообщал, что бананы медленно перевариваются, поэтому людям с лишним весом лучше не злоупотреблять ими. Также не рекомендуется есть их перед непосредственным обедом или ужином.

В ноябре прошлого года врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев посоветовал есть бананы по утрам. Он объяснил, что магний в бананах не окажет негативного влияния на сердце, поскольку в одном фрукте содержится не более 10% суточной нормы. Между тем, подчеркнул врач, рацион должен быть сбалансирован, и злоупотреблять бананами не стоит. С осторожностью к ним следует относиться людям, страдающим диабетом, сообщает телеканал «Звезда».