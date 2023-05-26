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Названы пять трасс Москвы с наибольшим числом аварий

Страховой дом ВСК: МКАД и Варшавское шоссе попали в топ-5 по числу аварий на трассах в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московская кольцевая автодорога (МКАД) стала лидером среди трасс с самым большим количеством автомобильных аварий в столице по итогам I квартала 2023-го. На нее приходится почти 6% от всех ДТП в городе, сообщили «Известиям» 26 мая в страховом доме ВСК.

В топ-5 также вошли Варшавское шоссе (1,8%), проспект Мира (1,4%), Дмитровское шоссе (1,2%), шоссе Энтузиастов (1,2%).

«Среди основных загруженных столичных трасс самыми безопасными с начала года стали Волоколамское и Ярославское шоссе, Тверская улица и Кутузовский проспект — доля ДТП, произошедших на каждой из дорог, не превышает 0,4–0,5%», — добавили аналитики.

При этом в первые три месяца этого года число дорожно-транспортных происшествий в Москве снизилось на 21%, отметили эксперты. Однако в сравнении с 2021 годом число ДТП выросло почти в три раза.

Уточняется, что чаще всего в аварии попадают мужчины. Средний размер компенсации по ОСАГО с начала года составил 59 тыс. рублей.

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22 мая в Госавтоинспекции столицы рассказали, что с 15 по 21 мая 2023 года на дорогах города ГИБДД зафиксировала 165 аварий с участием автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Всего пострадали 168 человек, в том числе 28 детей, а также 10 человек погибли. Столкновения автомобилей и наезды на пешеходов стали наиболее распространенными видами ДТП.

17 мая сообщалось, что, согласно данным аналитического отчета специалистов Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, по итогам прошлого года в России было зафиксировано 204,1 млн нарушений ПДД — на 11,5% больше, чем в 2021-м.

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