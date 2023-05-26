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В Париже запретят одноразовый пластик на период Олимпийских игр

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Фото: Global Look Press/Felix Kästle
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Во время проведения летних Олимпийских игр 2024 года в Париже будет запрещено использование одноразового пластика. Об этом 26 мая сообщила мэр города Анн Идальго.

«Мы решили сделать Олимпийские игры первым крупным событием без одноразового пластика», — сказала она на заседании Международного форума мэров против пластикового загрязнения.

Проход на олимпийские объекты с пластиковыми бутылками будет запрещен, отмечает агентство Reuters. Спонсор соревнований Coca-Cola будет распространять свою продукцию в многоразовых стеклянных бутылках и через более чем 200 кулеров с газированной водой. Кроме того, во время марафонских забегов будут использоваться многоразовые стаканчики.

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Ранее, 11 мая, сообщалось, что студентов выселят из общежитий в Париже, чтобы разместить волонтеров и партнеров Олимпийских игр. Все жилые помещения должны быть освобождены к 1 июля 2024 года.

7 декабря 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта. Он обратил внимание также на то, что Генеральная Ассамблея ООН, куда входят Россия, Белоруссия и Украина, признала важность организации соревнований в духе мира.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 11 августа 2024 года в Париже. В их программу войдут 329 дисциплин в 32 видах спорта. Ожидается, что на них выступит около 10,5 тыс. спортсменов.

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