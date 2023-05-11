В Париже студентов выселят из общежитий для размещения волонтеров Олимпиады

В Париже студентов выселяют из общежитий, чтобы организаторы могли разместить там волонтеров и партнеров Олимпиады. Об этом 11 мая сообщает французская газета Ouest France.

«Сообщаем вам, что оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр просит нас предоставить ему резиденцию Crous, где вы сейчас проживаете, в июле и августе 2024 года для приема партнеров и волонтеров, мобилизованных для мероприятия», — цитирует издание электронное письмо, которое получили студенты.

Студентам в обязательном порядке предписано покинуть жилье до 30 июня 2024 года. С 1 июля 2024 года все жилые помещения должны быть освобождены.

Студенческий союз прокомментировал это решение в Twitter.

«Чтобы разрешить организацию Олимпийских игр для самых богатых, все CROUS в Иль-де-Франс затронуты реквизициями. Таким образом, летом 2024 года студенты будут выселены из своих домов и останутся без жилья!» — сообщается на странице студенческого союза.

При этом вернуться в общежитие учащиеся смогут после 1 сентября.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 11 августа 2024 года в Париже. В их программу войдут 329 дисциплин в 32 видах спорта. Ожидается, что на них выступит около 10,5 тыс. спортсменов.

7 декабря 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта. Он обратил внимание также на то, что Генеральная Ассамблея ООН, куда входят Россия, Белоруссия и Украина, признала важность организации соревнований в духе мира.