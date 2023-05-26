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Обладателям серебряной медали предложили давать дополнительные баллы к ЕГЭ

Студия Lionsgate выпустит ремастер фильма «Убить Билла»

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Фото: Miramax Films
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Студия Lionsgate выпустит ремастированную версию фильма «Убить Билла» режиссера Квентина Тарантино. Об этом 25 мая сообщил журнал Variety.

Релиз приурочен к 20-летию фильма, который будет отмечаться 10 октября 2023 года. Новая версия будет иметь расширение 4K. При этом издание отмечает, что информации о возможных дополнениях к фильму пока нет.

Lionsgate получила права на «Убить Билла» после банкротства компании Weinstein Company. Ей также принадлежат права на еще восемь фильмов Тарантино.

«Убить Билла» состоит из двух частей, выпущенных осенью 2003 года и весной 2004-го. В главных ролях снялись Ума Турман и Дэвид Кэррадайн.

Рецензия на убийства: почему героиня нового фильма Тарантино — Полин Кейл
Режиссер закончил работу над новым сценарием, он называется «Кинокритик»

Ранее, 30 марта, Тарантино раскрыл сюжет своего нового фильма под черновым названием «Кинокритик». Действие будет разворачиваться в 1977 году — одном из переломных в истории кинематографа, когда на экраны вышли фильмы «Звездные войны» Джорджа Лукаса и «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга.

15 марта стало известно, что Тарантино завершил сценарий для этого фильма.

До этого, 25 ноября 2022 года, режиссер заявил, что уйдет из кинематографа после завершения работы над очередным фильмом.

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