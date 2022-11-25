Тарантино заявил, что его следующий фильм станет последним в карьере

59-летний режиссер Квентин Тарантино заявил о своем предстоящем уходе из кинематографа в интервью YMH Studios. Он уточнил, что следующий его фильм станет для него последним в карьере, передает телеканал «Известия». В прошлом Квентин Тарантино говорил, что планирует снять 10 фильмов и завершить карьеру в возрасте 60 лет. По собственным подсчетам, он снял девять картин. Режиссер является двукратным обладателем «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. Он снял такие известные фильмы, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бешеные псы» и «Джанго освобожденный».

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