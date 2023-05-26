Путин предложил объявить пятилетие созидательного предпринимательства в РФ

Президент РФ Владимир Путин 26 мая на встрече с «Деловой Россией» предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда.

«Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу — объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что это пятилетие следует наполнить конкретной, предметной работой, а не официальными или квазиофициозными протокольными мероприятиями.

Так, Путин предложил заняться улучшением делового и инвестиционного климата, ростом эффективности и модернизацией отраслей экономики, подготовкой кадров и профессиональным образованием, новыми форматами государственно-частного партнерства и другими вопросами.

Президент добавил, что ждет по этому поводу содержательных предложений от «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Опоры России» и других бизнес-объединений.

В ходе той же встречи российский лидер указал, что большинство отечественных бизнесменов делом показали, что их интересы связаны именно с РФ. Он отметил также, что российский бизнес активно осваивает ниши после ухода из страны ряда зарубежных брендов.

Ранее, 2 мая, Путин поручил РСПП представить идеи для снижения давления на бизнес РФ до 1 июня.

До этого, 16 марта, президент РФ в ходе выступления на съезде РСПП предложил учредить премию для наиболее ответственных отечественных компаний. Он указал, что государство намерено «всячески» поддерживать ответственный бизнес, а также тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих коллективов.