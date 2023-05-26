Путин указал на активное освоение российским бизнесом освободившихся ниш

Большинство отечественных бизнесменов делом показали, что их интересы связаны именно с Россией. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами организации «Деловая Россия».

«Абсолютное большинство отечественных предпринимателей, я хочу это подчеркнуть, убедительно делом показали, что именно с Россией связаны их интересы, желание открывать и расширять производство, приобретать активы», — сказал Путин.

Он отметил также, что российские бизнес активно осваивает ниши после ухода с рынка РФ ряда зарубежных брендов.

В ходе встречи российский лидер поблагодарил предпринимателей, которые помогают налаживать жизнь на новых территориях, пообещав им поддержку государства.

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