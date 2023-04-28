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Бизнесмены обсудили перспективы развития бизнеса в РФ в новых условиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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28 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» прошла конференция на тему «Перспективы развития бизнеса в России: новые условия, вызовы и возможности». Участниками стали представители бизнеса, члены делового сообщества и СМИ.

Российские предприниматели и инвесторы в текущей ситуации осознают блестящую возможность для прогрессивного рывка на новый уровень, для альтернативных новых путей развития. Конференция «Перспективы развития бизнеса в России: новые условия, вызовы и возможности» должна была найти пути преодоления вызовов и решения экономических проблем страны.

По итогам мероприятия будет принята резолюция с рекомендациями и предложениями от представителей бизнеса.

Конференция прошла в рамках ряда мероприятий национального конкурса и бизнес-премии «Топ-20 успешных проектов». В президиум вошли представители экспертного совета премии: Светлана Листопадова, учредитель и президент Национального дискуссионного клуба, издатель и главный редактор журналов «Финанс Таймс» и «Мелон Рич»; Егор Иванков, председатель комиссии по развитию креативных индустрий в совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ; Евгения Богатова, председатель контрольно-ревизионной комиссии РСПП РФ; Вениамин Каганов, председатель комиссии по развитию финансовой, управленческой и коммуникационной грамотности бизнеса ТПП РФ; Мария Тарханова, председатель Союза пиарщиков России; Александра Закирова, член правительственной комиссии по вопросам развития МСП; Ксения Губина, клинический психолог, член Ассоциации заслуженных врачей России.

Встреча была информативна для всех присутствующих. Были обсуждены такие важные для бизнеса темы, как особенности цифрового рубля, внедрение нейросетей, помощь государства бизнесу и многие другие.

Приглашенными спикерами выступили: Андрей Карпенко, вице-президент фонда «Линия жизни»; Елена Бурцева, генеральный директор АНО «Современный формат»; Ирина Гольмгрейн, директор по продукту федерального медиахолдинга 1MI; Ирина Осматеско, генеральный директор OSM Бизнес Академии «Осознанная система маркетинга»; Анна Турава, директор по маркетингу компании ALLES, Светлана Гоненко, основатель Национального центра перепланировок и реконструкций; Дмитрий Еремин, руководитель компании Techliving; Елена Корнеева, член Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников; Татьяна Васильева, основательница женского бизнес-клуба «Афродита»; Лидия Золотарева, духовный психолог.

«Мне кажется, что задача тех, кто занимается аналитикой, — понять, на что ориентированы люди, и донести до них справедливую, правильную информацию, которая позволит им сориентироваться на российский рынок. Эта информация должна быть доступна предпринимателям, чтобы они понимали, чего желает потребитель», — заявил в ходе конференции Вениамин Каганов.

«ESG-повестка российского бизнеса — это инструмент устойчивого развития. Если предприниматели хотят, чтобы движение их бизнеса было сбалансированным, то необходимо внедрять ESG!» — делится мыслями о ESG-формате Евгения Богатова.

Конференция стала возможностью для предпринимателей обсудить с единомышленниками интересующие их темы, поделиться опытом и перенять его у коллег, работающих в других областях. Лауреаты премии будут объявлены 30 апреля.

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