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Российские системы ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны РФ: средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow ВСУ
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 26 мая, на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены: оперативно тактическая ракета «Гром-2», десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow», — сказал он.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что в районе Новониколаевки Николаевской области ликвидирована украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68УМ.

Также Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 92 районах.

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Накануне сообщалось, что российские бойцы за сутки поразили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области. Огнем артиллерии уничтожены склад горюче-смазочных материалов противника в Каменском, минометный расчет в районе Белогорья. Также поражены опорные пункты в районах Малиновки, Даниловки и Нестерянки.

Также 25 мая российские авиация и артиллерия отбили атаки украинских боевиков на торском участке в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Таким образом бойцы ВС РФ пресекли попытки ВСУ вернуть утраченные ранее позиции на краснолиманском направлении в данных районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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