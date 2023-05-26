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Экономика
В Госдуму внесли законопроект о социальных банковских счетах и вкладах
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В Госдуму внесли законопроект о социальных банковских счетах и вкладах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о создании социальных банковских счетов и вкладов. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента 26 мая.

Как уточняется в пояснительной записке, условия таких финансовых продуктов будут предусматривать гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Центробанка. Открытие таких счетов, вкладов будет доступно только для россиян с подтвержденным низким уровнем доходов — получателей мер соцподдержки.

Договор будет открываться только в кредитных организациях, которые имеют право на привлечение денег физлиц во вклады (до востребования и на определенный срок), открытие и ведение банковских счетов физлиц в соответствии с лицензией, выдаваемой ЦБ, и участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках.

«С учетом того, что меры социальной поддержки, получатель которых будет иметь право на получение социальных банковских продуктов, устанавливаются (подтверждаются) по заявлению для гражданина на срок не более одного года, законопроектом предусматривается срочность социального банковского вклада и действия специальных условий социального банковского счета в один год с возможностью их пролонгации на такой же срок при условии, что гражданин остается получателем мер социальной поддержки», — отмечают авторы документа.

Максимальная сумма, которая может быть размещена на счет по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тыс. рублей. Внесение денег в иностранной валюте не допускается.

«Законопроектом запрещается взимание платы за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование национального платежного инструмента, а также за совершение операций по социальному банковскому счету в размере, не превышающем 15 тыс. рублей в течение календарного месяца», — подчеркивается в пояснительной записке.

При этом гражданин не сможет открыть более одного социального банковского счета, вклада.

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Ранее, 16 мая, глава Службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаил Мамута рассказал «Известиям», что в случае принятия соответствующего закона банки будут обязаны открывать такие вклады, даже если у них нет их в продуктовой линейке. Он объяснил, что будет легкий для кредитной организации технологический механизм проверки права человека через единый портал госуслуг. Она будет проходить автоматически путем обмена между информационными системами Минцифры и Министерства труда и социальной защиты РФ.

14 марта Агентство по страхованию вкладов сообщило, что вкладчики уже с 2024 года смогут дистанционно получать возмещения по депозитам в случае отзыва лицензии и банкротства их кредитной организации.

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