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Россияне смогут получить возмещение по вкладам через «Госуслуги»

Россияне смогут получить возмещение по вкладам через «Госуслуги» с 2024 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вкладчики уже с будущего года смогут дистанционно получать возмещения по депозитам в случае отзыва лицензии и банкротства их кредитной организации, рассказали «Известиям» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

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Там пояснили: клиент сможет пройти удаленную идентификацию и подать заявление через сайты «Госуслуг» или агентства. После этого потребителю перечислят средства на его счет. Такой законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

Сейчас для получения компенсации россиянин должен обратиться в офис банка-агента, которого назначают для расчета с вкладчиками, или в АСВ. Другой вариант — прислать запрос на почтовый адрес агентства. У некоторых банков-агентов также есть возможность оформить выплаты удаленно, отметили в пресс-службе АСВ.

Там добавили: в 2022 году произошло четыре страховых случая по банкам — участникам системы страхования вкладов. При этом всего за прошлый год клиенты получили от АСВ 1,7 млрд рублей, включая выплаты по ранее обанкротившимся финорганизациям.

После банкротства кредитной организации агентство через специально назначенные банки выплачивает вкладчикам их средства в пределах 1,4 млн рублей, объяснил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Он отметил: в 2023 году число отзывов и добровольных сдач лицензий может достичь 15.

Возможность подать заявление через «Госуслуги» упростит доступ к выплатам для вкладчиков: клиентам не нужно будет заниматься поиском банка-агента, подчеркнул руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Клик помощи: вкладчики смогут получить возмещения через «Госуслуги» с 2024-го

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