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Корреспондент «Известий» сообщил о новом обстреле Донецка тремя ракетами из РСЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Донецк, выпустив по городу три ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский 26 мая.

По его словам, украинская ракета попала в жилой дом в Ворошиловском районе Донецка, на месте начался пожар, загорелась машина.

Информации о пострадавших нет. Под завалами, вероятно, могут находиться люди.

Утром 26 мая мэр города Андрей Кулемзин сообщил, что ВСУ нанесли удар по Калининскому району Донецка шестью ракетами из РСЗО, при обстреле было повреждено здание научно-исследовательского института.

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Как добавили в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР), помимо обстрела в 8:45, по Калининскому району Донецка к настоящему моменту было выпущено еще пять снарядов натовского калибра и пять ракет из РСЗО.

Кулемзин также уточнил в своем Telegram-канале, что в результате удара погибла 37-летняя мирная жительница.

Ранее в этот день представительство СЦКК в ДНР также сообщило, что по Кировскому району Донецка было выпущено пять снарядов натовского калибра. Обстрел со стороны Украины зафиксировали в 7:05, огонь велся из населенного пункта Максимильяновка.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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