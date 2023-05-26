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Суд вынес приговор актрисе Дрожжиной по делу о хищении у семьи Баталова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Замосковорецкий суд Москвы назначил сроки актрисе Наталье Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину по делу о хищении имущества у семьи актера Алексея Баталова. Об этом 26 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Дрожжину приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года. Ее муж получил пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Еще одному фигуранту дела, отстраненному от должности нотариусу Дмитрию Бублию, назначили наказание в виде пяти лет в колонии общего режима, а также лишения права заниматься нотариальной деятельностью в течение трех лет.

По данным следствия, Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери. На протяжении нескольких лет они оказывали им поддержку, покупали продукты и помогали в решении бытовых вопросов.

Затем злоумышленники добились подписания доверенности на их имена о распоряжении всеми денежными средствами пострадавших. С ее помощью в 2019-2020 годах они сняли со счетов вдовы и дочери Баталина почти 20 млн рублей — почти все сбережения семьи.

Кроме того, Цивин и Дрожжина смогли подписать у потерпевших договоры пожизненного содержания с иждивением, чтобы получить права на помещение, в котором находилась мастерская Баталина, и долю в квартире его семьи в 1-ом Самотечном переулке. Документы удостоверил Бублин, нарушив при этом процедуру нотариального удостоверения сделок.

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