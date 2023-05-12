Прокурор запросил реальные сроки для Цивина и Дрожжиной по делу о хищении

В рамках разбирательства по уголовному делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова прокурор запросил для фигурантов дела актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина реальные сроки в колонии общего режима и денежные штрафы. Об этом 12 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Так, Дрожжиной прокурор попросил назначить шесть лет колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей. Для Цивина — семь лет колонии и штраф в 400 тыс. рублей.

Еще для одного фигуранта отстраненного от должности нотариуса Дмитрия Бублия затребовано пять лет колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей. Кроме того, суду рекомендовано запретить ему заниматься нотариальной деятельностью на три года.

На заседании 7 апреля Замоскворецкий суд Москвы не стал отправлять Дрожжину в СИЗО, как того просила потерпевшая сторона. Как уточнил адвокат артистки Вячеслав Макаров, после второго за год инсульта его подзащитная находится дома и восстанавливает здоровье по рекомендации врачей.

В феврале прошлого года вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко обвинила Дрожжину и Цивина в незаконном обогащении. Женщина пыталась вернуть деньги, снятые со счетов ее дочери Марии.

10 января того же года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о хищении имущества семьи Баталова. Материалы были переданы в Замоскворецкий суд. Дрожжина и Цивин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в середине сентября 2020 года. Члены семьи Баталова утверждали, что Дрожжина и Цивин обманом лишили их имущества. Родственники артиста утверждали, что Дрожжина и Цивин были близкими друзьями актера и опекали его в последние годы, а затем выяснилось, что у них была доверенность на недвижимость родных Баталова. Они оформили документ по просьбе самого актера, чтобы помогать его жене и дочери.