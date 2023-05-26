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Опубликована записка Жириновского о Немцове, Явлинском и Березовском

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Фото: t.me/borischernyshov
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Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в пятницу, 26 мая, в Telegram-канале записку из архива основателя партии Владимира Жириновского, в которой он рассуждает о политиках Борисе Немцове и Григории Явлинском, а также о бизнесмене Борисе Березовском.

«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», — цитирует текст записки RT.

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16 мая Чернышов заявил, что нашел пророчество Жириновского о будущем России.

Записки с предсказаниями политика Чернышов обнаружил во время работы с архивными документами, передает НСН. В них Жириновский обозначил важные исторические события, такие как французская революция 1791 года, объединение Германии в 1871 году и Октябрьская революция 1917 года, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, он сделал прогноз на будущее. По его словам, в 2025 году произойдет объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040 году.

Ранее, 15 февраля, сообщалось, что капсулу с прогнозами Жириновского откроют в 2036 году. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что у политика не было дневников, а всё, что он наговаривал на камеру и диктофон, есть в открытом доступе.

7 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин, проводя встречу с руководством Госдумы и лидерами думских фракций, заявил, что пророчества Жириновского сбываются. Он также подчеркнул, что бывший глава ЛДПР был отличным политиком и разносторонним человеком.

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. Впоследствии сообщалось, что у бывшего депутата Госдумы наступил септический шок, а также отказало легкое. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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