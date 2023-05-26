В Крыму сняли все коронавирусные ограничения

В Крыму отменили все коронавирусные ограничения. Об этом 26 мая губернатор региона Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Подписал указ о снятии всех ограничительных мер, введенных в Республике Крым из-за пандемии коронавируса», — написал он.

Соответствующий документ был опубликован на портале правительства республики.

Жесткие коронавирусные ограничения в Крыму были введены в декабре 2021 года. В течение 2022 года постепенно снимались запреты на проведение публичных, деловых, спортивных, культурных и развлекательных массовых мероприятий, открывались музеи. Также постепенно отменялись требования о соблюдении социальной дистанции и режима изоляции до получения результатов ПЦР-теста.

Ранее, 5 мая, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация отменила статус пандемии для COVID-19.

В Роспотребнадзоре после этого сообщили «Известиям», что в России проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также меры по своевременному выявлению заболевших.

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